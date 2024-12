Von Witzendorff nuovo chief operating officer Porsche China

Dal prossimo primo gennaio Philipp von Witzendorff, attuale ceo di Porsche Japan, diventerà chief operating officer (coo) di Porsche China.

Contestualmente Porsche ha annunciato la nomina del cinese Li Nan alla guida del dipartimento tecnologico di Porsche China, secondo la filosofia di sviluppo 'In Cina, per la Cina' del Gruppo Volkswagen.

Prima di assumere la guida di Porche in Giappone nel 2022, Von Witzendorff era stato direttore generale del Porsche Zentrum di Amburgo. Laureatosi alla Bundeswehr University Munich, Von Witzendorff ha iniziato la sua carriera nel 1991 come ufficiale dell'Esercito tedesco.

Dopo una breve esperienza come responsabile del settore mobilità del BwFuhrpark Service - che fa capo all'Esercito tedesco - Von Witzendorff è entrato nel 2003 in Daimler Chrysler AG, azienda in cui è rimasto (poi con l'assetto societario Daimler AG) per 15 anni, fino al livello di vicepresidente vendite di Mercedes-Benz Canada. Tra il 2018 e il 2019, prima dell'ingresso in Porsche nel 2022 ha lavorato alla Quantum Automotive Group in Canada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA