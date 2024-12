Federico Izzo nuovo responsabile Mini per l'Europa

(Passaggio di consegne in casa Mini dal 1 gennaio 2025, quando Federico Izzo, attualmente a capo di Mini UK, assumerà la carica di responsabile del brand per l'Europa. Nello stesso tempo, Mini UK verrà inglobata nella regione di vendita europea del marchio.

Izzo raccoglierà il testimone da Ulrike von Mirbach, il quale diventerà responsabile marketing Mini a livello mondiale. Forte di una grande esperienza nel gruppo Bmw, Federico Izzo è stato responsabile marketing di Bmw e Mini in Italia, managing director del gruppo Bmw nella Repubblica Ceca e, dal 2022, responsabile Mini nel Regno Unito.

"Federico Izzo e Ulrike von Mirbach, due specialisti di vendita e marketing molto esperti del marchio Mini, stanno assumendo nuove posizioni nel team dirigenziale - ha affermato Stefan Richmann, head of the Mini brand - entrambi hanno dato un contributo significativo al successo del lancio della nuova famiglia Mini negli ultimi 14 mesi. Grazie alla loro competenza, svilupperemo con successo il nostro marchio nel futuro".

