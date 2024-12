Opel, il ceo Huettl diventa responsabile Stellantis in Germania

Florian Huettl, ceo di Opel, assume ulteriori responsabilità in qualità di managing director di Stellantis Germania. Oltre alla sua posizione di ceo di Opel e Vauxhall, infatti, Florian Huettl sarà anche responsabile delle attività di Stellantis nel mercato tedesco con effetto immediato, un accorpamento di responsabilità che aumenterà l'efficienza e sosterrà una crescita profittevole in tempi di trasformazione globale del settore. Huettl succederà a Lars Bilalkowski in questo ruolo.

'Vogliamo rafforzare la nostra organizzazione in Germania attraverso una gestione mirata e un'attenzione particolare alla collaborazione basata sulla partnership all'interno e all'esterno dell'azienda. Siamo quindi lieti che Florian Huettl assuma la direzione delle attività tedesche di Stellantis, oltre al suo ruolo di ceo di Opel", ha dichiarato Jean- Philippe Imparato, coo Enlarged Europe e ceo di Stellantis Pro One.

'Non vedo l'ora di gestire attivamente e in modo collaborativo il mercato tedesco di Opel e di tutti gli altri marchi Stellantis d'ora in poi e di espandere ulteriormente in modo sostenibile la posizione di mercato di Stellantis - ha affermato Florian Huettl - Il nostro obiettivo chiaro è quello di lavorare insieme ai nostri partner per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e farli appassionare all'interessante portafoglio di marchi'.

