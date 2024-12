In Kia Europe nuovi incarichi per Knipping e Martinez Masip

Nuove nomine in casa Kia Europe, dove Sjoerd Knipping sarà il nuovo chief operating officer a partire dal 1 gennaio 2025 e Pablo Martinez Masip è stato nominato vice president product & marketing, sempre a partire dal 1 gennaio 2025.

Knipping assume la carica di chief operating officer di Kia Europe rispondendo direttamente al Presidente e Ceo Marc Hedrich e avrà il compito di incentivare le vendite di Kia, in forte crescita grazie all'elettrificazione dei propri modelli, che nel 2025 vedrà anche il debutto della gamma PBV.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Sjoerd Knipping ha iniziato in Kia Europe con il ruolo di director of product and pricing e di managing director di Kia Connect GmbH, per poi assumere nel 2022 la carica di vice president of product & marketing.

Pablo Martinez Masip assumerà la posizione di vice president of product & marketing di Kia Europe e riporterà al nuovo Coo.

Martinez Masip si distingue per oltre 20 anni di esperienza internazionale nel settore automotive, avendo lavorato in varie divisioni, presso aziende leader tra cui Mercedes-Benz, Ford e Chrysler. Da quando nel 2010 è entrato in Kia, ha ricoperto posizioni apicali in product planning, pricing e connected services in Europa.

