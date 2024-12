Cambiamenti ai vertici di Nissan, Jeremie Papin diventa Cfo

Con l'anno nuovo arrivano alcune novità in casa Nissan. Il marchio giapponese ha infatti annunciato delle variazioni ai vertici volte a ristrutturare le attività dell'azienda per migliorarne l'efficienza e la resilienza.

È già stato comunicato anche che, nell'aprile 2025, Nissan apporterà ulteriori modifiche al management per creare un'organizzazione snella e agile, in grado di rispondere in modo rapido ai cambiamenti del contesto di mercato.

"Queste nomine ai vertici aziendali porteranno l'esperienza e la rapidità d'azione necessarie a gestire le opportune contromisure per riportare l'azienda in carreggiata" ha dichiarato Makoto Uchida, presidente e CEO Nissan, proseguendo:" Con il supporto del nostro team, eseguiremo con attenzione le nostre azioni di risanamento per garantire profitti sostenibili, concentrandoci al contempo sulla crescita futura".

Stephen Ma, attualmente chief financial officer (CFO) è ora nominato chairperson of the management committee per la Cina.

Nel nuovo ruolo continuerà a rispondere a Uchida e si concentrerà sulla definizione della strategia futura per la Regione e sul miglioramento delle operazioni locali.

Jeremie Papin, attualmente chairperson of the management committee per le Americhe, è nominato CFO e nel nuovo ruolo riporterà al CEO Uchida. Prima di ricoprire l'attuale posizione, Papin ha maturato una solida esperienza nei settori della finanza, della strategia e dello sviluppo aziendale all'interno di Nissan e dell'Alleanza. Papin ha inoltre lavorato per oltre 10 anni nell'investment banking, concentrandosi sul settore automobilistico.

Christian Meunier entra in Nissan e viene nominato chairperson of the management committee per le Americhe e nel nuovo ruolo riporterà a Guillaume Cartier, chief performance officer (CPO). Recentemente, Meunier è stato CEO di Jeep ed è membro del Comitato Esecutivo di Stellantis. Meunier torna in Nissan con una grande esperienza nel marketing e nelle vendite, grazie ai suoi precedenti ruoli di responsabilità in Nissan USA, Canada, Brasile e Infiniti a livello globale.

Asako Hoshino, attualmente chief brand & customer officer (CBCO) e chairperson of the management committee per Giappone/ASEAN, lascerà il suo ruolo di supervisore delle operazioni in Giappone/ASEAN. Hoshino continuerà a ricoprire il ruolo di CBCO, dove si concentrerà sul miglioramento del valore della marca e dell'esperienza del cliente. Il suo impegno sarà fondamentale per garantire che il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti siano una leva per rafforzare la presenza di Nissan sul mercato.

Infine, Shohei Yamazaki, attualmente chairperson of the management committee per la China, è nominato chairperson of the management committee per Giappone/ASEAN. La sua esperienza nel mercato cinese altamente competitivo fornirà un contributo al nuovo ruolo per rafforzare ulteriormente la presenza di Nissan nella Regione. Yamazaki riporterà direttamente al CPO Cartier.





