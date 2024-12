Sjoerd Knipping nuovo Chief Operating Officer di Kia Europe

È Sjoerd Knipping il nuovo Chief Operating Officer di Kia Europe.

Knipping sarà responsabile per il mantenimento della crescita delle vendite di Kia, basata sull'elettrificazione della gamma di veicoli, inclusa l'introduzione del nuovo Business PBV, che sarà lanciato nel 2025.

Sjoerd Knipping vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico nel Vecchio Continente: ha iniziato la sua carriera in Kia come Direttore Commerciale di Kia Netherlands, nel 2011. Prima di unirsi a Kia, però, ha ricoperto diverse posizioni manageriali nazionali e internazionali in Ford Motor Company, dove ha acquisito anche esperienza nel settore dei veicoli commerciali.

In Kia Europe, invece, ha iniziato come Direttore del Prodotto e dei Prezzi, oltre a ricoprire il ruolo di Managing Director di Kia Connect GmbH, prima di assumere la posizione di Vice Presidente del Product & Marketing in Kia Europe nel 2022.

Durante questo periodo, Kia è diventata una delle marche a più rapida crescita in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA