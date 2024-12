Silvano Soloperto è Vice President Italy di AUTO1 Group

Silvano Soloperto è stato nominato Vice President Italy di AUTO1 Group. In qualità di VP Italy di AUTO1 Group, sarà alla guida dello sviluppo dei tre brand del Gruppo nel mercato italiano, ovvero noicompriamoauto.it, Autohero.com e AUTO1.com.

Dopo la laurea in Economia e direzione delle imprese presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, nel 2013 Soloperto ha completato un MBA presso la IESE Business School di Barcellona.

Vanta una ricca esperienza in ruoli di leadership avendo trascorso oltre 11 anni in Amazon dove, negli ultimi 6, in qualità di general manager, ha guidato significativi miglioramenti in ambito Operations e iniziative strategiche in tutta Italia.

"Sono entusiasta di poter contribuire al successo di AUTO1 Group in un momento di forte crescita a livello europeo per l'azienda- ha dichiarato Silvano Soloperto - e non vedo l'ora di affrontare le sfide di una industry così dinamica come quella automotive, certo di raggiungere gli obiettivi prefissati grazie ad un team fortemente motivato e orientato al successo".

"Siamo felici di accogliere Silvano in AUTO1 Group in qualità di VP Italy - ha invece dichiarato Berkan Limon, senior vice president purchasing di AUTO1 Group - e grazie al suo ampio background professionale e alla sua spiccata attitudine all'eccellenza, siamo certi che sotto la sua guida la nostra attività in Italia raggiungerà nuovi importanti traguardi".





