Britta Seeger nuova responsabile risorse umane Mercedes AG

Nel 2025, alla scadenza dei loro contratti, i membri Sabine Kohleisen, Renata Jungo Bràngger e Hubertus Troska usciranno dal consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. In dettaglio saranno sostituiti - con quello che l'azienda definisce "un ringiovanimento del consiglio di amministrazione - da Mathias Geisen, Oliver Thàne e Olaf Schick. Le responsabilità di Sabine Kohleisen nell'ambito delle risorse umane (HR) - che si dimetterà il 30 aprile 2025 - passeranno a Britta Seeger, attualmente membro del consiglio di amministrazione per il marketing e le vendite.

Negli ultimi anni, sottolinea il comunicato, Britta Seeger ha preso decisioni strategiche cruciali per le vendite globali.

Sotto la sua guida, la digitalizzazione dei canali di vendita è stata significativamente avanzata, il nostro marchio è stato ringiovanito e riallineato e l'orientamento al cliente è stato costantemente ampliato.

Consegnando il suo mandato per marketing & sales il primo marzo 2025, la Seeger passerà il testimone a Mathias Geisen, attualmente head of Mercedes-Benz Vans. La sua nomina nel consiglio di amministrazione è prevista per il primo febbraio 2025.

Hubertus Troska, il cui pensionamento è previsto a fine luglio 2025, assumerà un nuovo ruolo di membro del consiglio di amministrazione e rappresentante autorizzato generale di Mercedes-Benz Group AG per la Cina a partire dal primo febbraio 2025.

In questo ruolo, si dedicherà pienamente alla complessa trasformazione del sistema aziendale, nonché a una transizione fluida e di successo al suo successore nel mercato più maggiore volume della Stella.

L'attuale posizione di Troska sarà affidata Oliver Thon, che è attualmente responsabile della strategia prodotto e detiene una delle posizioni chiave più importanti nello sviluppo dei modelli di Mercedes-Benz Cars con un portafoglio di prodotti dell'intero Gruppo fissato fino al 2030.

In uscita anche Renata Jungo Brengger che lascerà la società su sua richiesta il 31 ottobre 2025, poco prima della scadenza del suo contratto. Il suo successore a partire dal 1 ottobre 2025 sarà Olaf Schick attualmente membro del consiglio di amministrazione di Continental AG, con responsabilità per finanza, controllo, integrità e affari legali.



