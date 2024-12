Bouquot responsabile divisione Sviluppo Tecnico Audi AG

Dal prossimo primo gennaio 2025, Geoffrey Bouquot assumerà in Audi AG la carica di responsabile della nuova divisione Sviluppo Tecnico, che verrà fusa con la sua precedente divisione Innovation and Software-Defined Vehicle (SDV).

Si tratta, spiega la Casa dei Quattro Anelli nel comunicato - di un cambiamento strutturale che rientra nella ristrutturazione pianificata dello sviluppo veicoli e che è in linea con i principi dell'organizzazione a matrice".

Bouquot è membro del consiglio di amministrazione di Audi AG dal giugno 2024. con responsabilità per l'innovazione e i veicoli definito dal software ma ha anche svolto il ruolo di vice-membro del consiglio per lo sviluppo tecnico a livello di board.

"Lo sviluppo tecnico in Audi è la forza trainante dietro la nostra filosofia Vorsprung durch Technik - ha commentato Jörg Schlagbauer, vicepresidente del consiglio di sorveglianza e presidente del consiglio aziendale generale di Audi AG - Con la nomina di Geoffrey Bouquot, stiamo facendo una chiara dichiarazione sulla nostra completa modernizzazione strategica e tecnologica".

"Digitalizzazione sistematica, strutture semplificate, processo decisionale più rapido e processi migliorati, con il chiaro obiettivo di una creazione di valore più diretta nello sviluppo e quindi anche nella produzione. Questo è il futuro di Audi". Bouquot, laureato alla École Polytechnique e alla Mines Paris - PSL, vanta una esperienza di quasi 9 anni nel colosso francese dell'innovazione e della componentistica Valeo, dove è stato prima Group Cto e senior vicepresidente strategie e poi direttore strategie e relazioni esterne del Gruppo.

In questa posizione faceva capo a Bouquot la responsabilità includevano anche la gestione della rete globale di R&S di 20mila ingegneri e 20 centri di ricerca e 40 centri di sviluppo Fino al 2024, contestualmente all'uscita da Valeo, è stato consigliere tecnico per gli affari industriali del Ministero francese della Difesa e tra il 2011 e il 2014 direttore per il settore aeronautica e difesa dell'agenzia statale francese per le partecipazioni.

