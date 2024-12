Sautereau nuova PR Goodyear Italia, Francia, Spagna e Grecia

Sarà Judith Sautereau a gestire dalla sede di Parigi la comunicazione interna ed esterna di Goodyear in Italia, Francia, Spagna e Grecia.

La nomina a communication manager Europe South è arrivata, si legge nella nota, "per supportare le iniziative di vendita e marketing per tutte le linee di business e gestire la reputazione di Goodyear".

Sautereau è una specialista di comunicazione con oltre 20 anni di esperienza in vari settori, tra cui comunicazione interna, gestione delle crisi, social media, relazioni con la stampa e organizzazione di eventi.

Ha lavorato con importanti agenzie di PR come Edelman e Ketchum, oltre che in-house per leader di settore come Norton e The Walt Disney Company, o come freelance per varie aziende.

Di recente, ha guidato le attività di PR globali per i temi della sicurezza informatica e della difesa presso Atos/Eviden.

In precedenza, aveva trascorso sei anni presso The Walt Disney Company come PR Manager.



