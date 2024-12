Langsbard alla guida del Monterey Motorsports Festival

Adam Langsbard è stato nominato direttore generale del Monterey Motorsports Festival (MMF), un evento di crescente importanza all'interno della Car Week di Monterey che riunisce il gotha delle auto storiche e da collezione ogni agosto sulla costa californiana.

Langsbard porta con sé una grande esperienza e una comprovata conoscenza del settore automobilistico e del marketing, doti che - si legge nella nota - lo porteranno a guidare il festival verso nuovi traguardi. Di recente, Langsbard ha ricoperto il ruolo di vicepresidente vendite e marketing di Velocity Invitational, un evento in cui ha contribuito in modo determinante al lancio e alla sua trasformazione in uno dei raduni automobilistici più attesi del settore.

In precedenza il nuovo direttore generale del Monterey Motorsports Festival ha ricoperto ruoli chiave presso Mattel dove è stato brand partnerships lead per l'Hot Wheels Legends Tour, ma anche amministratore delegato dell'America's Automotive Trust - LeMay Museum e ancor prima chief marketing officer del Petersen Automotive Museum.

Ricordando che il Monterey Motorsports Festival ha fatto segnare nel 2024 circa 7.000 presenze con una varietà di auto esposte, musica, food, attività per bambini e altro ancora, Paolo Manca, fondatore e ceo di MMF ha detto che "il nostro futuro richiede una tabella di marcia verso il successo e l'arrivo di Adam Langsbard a bordo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi".



