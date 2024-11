Nissan, possibile addio del direttore finanziario Stephen Ma

Il direttore finanziario di Nissan Stephen Ma sarebbe pronto a lasciare il gruppo dopo appena 17 mesi dall'addio del direttore generale Ashwani Gupta. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando fonti bene informate, mentre sia il gruppo sia l'interessato non commentano. Lo scorso mese il gruppo aveva annunciato il taglio di 9mila posti di lavoro e di 1/5 della propria capacità produttiva per far fronte alla crisi dell'auto. Ma era entrato in Nissan nel 1996 nel Nord America,per passare poi a ruoli finanziari in Cina e in Giappone prima di essere promosso direttore finanziario nel dicembre del 2019. Con il secondo addio sul ponte di comando di Nissan, l'amministratore delegato Makodo Uchida rimarrebbe il solo alla guida del gruppo. Un segno che il gruppo non avrebbe ancora trovato la tranquillità dopo il terremoto al vertice di 5 anni fa, con l'arresto di Carlos Ghosn.



