Stellantis: Zineb Ghout responsabile Peugeot Enlarged Europe

Stellantis ha nominato Zineb Ghout, fino ad oggi direttrice del marchio Peugeot in Francia, nuova responsabile del marchio Peugeot nell'area dell'Europa allargata. In questa posizione succede ad Antonella Bruno, nominata direttore di Stellantis Italia nello scorso ottobre.

La Ghout - che è entrata nel Gruppo nel 2023 - riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, direttore delle operazioni per l'intera regione europea e direttore generale della business unit Pro One di Stellantis.

Diplomata alla Toulouse Business School, la Ghout ha lavorato per 12 anni in Renault dove ha iniziato la sua carriera nel 2011 come direttrice marketing della filiale in Algeria.

Nel 2014 si è trasferita in Francia dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e nel 2017 è diventata responsabile marketing per Spagna e Portogallo. Nel 2020 infine la nomina all'interno del Gruppo Renault come country manager per il Portogallo



