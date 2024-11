Rodinis responsabile Marketing Van Mercedes-Benz Italia

Piero Rodinis è nominato responsabile Marketing Fans di Mercedes-Benz Vans Italia andando a sostituire Andrea Verdolotti.

Rodinis, 48 anni, è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, e specializzato nell'area della Logistica in importanti realtà quali TNT Global Express e il Comitato Organizzatore Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Nel 2007 entra a far parte del team Mercedes-Benz Italia, come Warehouse Operations Manager presso il Centro Logistico di Capena. Dal 2016, all'interno della squadra Customer Service, ricopre il ruolo di Marketing & Market Development Manager per poi assumere la responsabilità del Customer Care. Nel 2023 è Project Manager nell'ambito di un progetto riorganizzativo dell'azienda verso il nuovo modello distributivo.

