Ian James è il nuovo direttore motorsport di McLaren

McLaren Automotive ha annunciato che Ian James è stato nominato direttore motorsport del brand e dal 1° dicembre riferirà al ceo Michael Leiters. Il suo compito sarà quello di supervisionare tutti i prodotti GT e le attività relative al settore corse clienti.

James sostituisce Mick McDonagh, che andrà in pensione dopo oltre quattro anni in McLaren Automotive, un periodo nel quale ha supervisionato l'ingresso del brand nel WEC con il partner United Autosports.

A livello di formazione, il nuovo direttore motorsport McLaren ha iniziato la carriera con la casa britannica a partire dal 2001, lavorando al progetto Mercedes-Benz SLR McLaren fino al 2005; dal 2022 è tornato con il marchio di Woking ed ha svolto diversi ruoli: precisamente, è stato amministratore delegato di Neom McLaren Electric Racing, team principal della squadra Neom McLaren di Formula E, e capo del team Neom McLaren Extreme E Team. La nuova posizione non cambierà i suoi impegni relativi alla Formula E.

Oltre a questa nomina, sono stati creati due nuovi ruoli di leadership in McLaren motorsport: nello specifico, il pilota ufficiale Rob Bell assumerà il ruolo di direttore sportivo e l'ingegnere capo Malcolm Gerrish quello di direttore tecnico e operativo, entrambi riferiranno a Ian.

