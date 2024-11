Hildegard Müller di nuovo presidente della tedesca VDA

Hildegard Müller, classe 1967, è stata rieletta alla presidenza della potente associazione tedesca Verbandes der Automobilindustrie (VDA), alla cui guida era stata nominata la prima volta nel 2020.

Laureata in economia aziendale alla Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ha iniziato la sua carriera nel 1987 alla Dresdner Bank AG di Düsseldorf. Tra il marzo 1995 e il settembre 2008 la Müller Dresdner bank AG, responsabile di dipartimento Tra il 2005 e il 200 è stata Ministro di Stato del Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca e tra l'ottobre 2002 e il settembre 2008 anche membro del Parlamento tedesco (Bundestag). Tra il marzo 1995 e il settembre 2008asa ricoperto il ruolo di responsabile di dipartimento alla Dresdner bank AG, attività sospesa nel novembre 2005 perché nominata Ministro.

Nel 2008 la Müller è diventata direttore operativo di Grid & Infrastructure, Innogy SE e nel gennaio 2016 ceo di BDEW, l'associazione tedesca delle industrie energetiche e idriche. Nella stessa assemblea generale della VDA di quest'anno, sono stati eletti come nuovi membri del consiglio direttivo Julia Esterer (Esterer GmbH & Co, Karin Rådström (Daimler Truck AG) e Alexander Vlaskamp (MAN Truck & Bus SE) , in sostituzione degli uscenti Martin Daum (Daimler Truck AG), Gunnar Kilian (Ttraton SE) e Jürgen Spier (Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG).

Il consiglio direttivo della VDA risulta così composto da Hildegard Müller (VDA),, Oliver Blume (Porsche AG), Daniel Böhmer, Franz Stefan Hartung (Robert Bosch GmbH), Ola Källenius (Mercedes-Benz Group AG), Florian Huettl (Opel Automobile GmbH) e Arndt G. Kirchhoff (Kirchhoff Automotive GmbH & Co. KG).

Ma anche da Isabelle Kirschbaum-Rupf (Rupf Industries GmbH), Holger Klein (ZF Friedrichshafen AG), Andreas Kostal (Leopold Kostal GmbH & Co. KG), Natalie Mekelburger (Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG), Karin Rådström (Daimler Truck AG), Thomas Schäfer (Volkswagen AG), Nikolai Setzer (Continental AG), Gero Schulze Isfort (Bernard Krone Beteiligungs GmbH), Alexander Vlaskamp (MAN Truck & Bus SE) e Oliver Zipse (Bmw AG).

In particolare Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione della Bmw AG, è entrato a far parte del comitato esecutivo della VDA in qualità di vicepresidente.

