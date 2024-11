Hyundai Motor Group annuncia nuove nomine globali per il 2025

Hyundai Motor Group ha annunciato i nomi dei nuovi manager che da metà 2024 guideranno la strategia del brand a livello globale.

In particolare, Jaehoon Chang è stato promosso alla carica di Vice Presidente di Hyundai Motor Group - Automotive Division, a partire dal 1 gennaio 2025, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la competitività futura del Gruppo nel business della mobilità. Chang avrà la supervisione sull'intera catena del valore, compresa la pianificazione del prodotto, la gestione della supply chain, la produzione e la valutazione della qualità.



José Muñoz diventa, invece, presidente e ceo di Hyundai Motor Company, con effetto dal 1 gennaio 2025, per portare avanti il piano di gestione globale e consolidare l'innovazione della mobilità customer-focused attraverso proposte diversificate a livello di motorizzazioni, dall'elettrico all'ibrido, ai propulsori a combustione interna, ICE, senza tralasciare la tecnologia a idrogeno. Muñoz è entrato a far parte di Hyundai Motor Company nel 2019 con la carica di president and global chief operating officer e president e ceo di Hyundai and Genesis Motor North America. Nel 2022 Muñoz è diventato dirigente interno di Hyundai Motor, rafforzando la sua fama di leader del settore automobilistico globale, contribuendo alle prestazioni da record dell'azienda. Prima di entrare in Hyundai Motor, si è distinto in Nissan in qualità di Chief Performance Officer e responsabile delle operazioni in Nord America e Cina, dove è stato l'artefice di una crescita notevole.

Sung Kim assumerà invece la carica di presidente di Hyundai Motor Company, dal 1 gennaio 2025, con il compito di guidare in maniera efficace il business del Gruppo attraverso le incertezze economiche globali, mentre Jun Young Choi è stato promosso a presidente di Kia Corporation da Head of Domestic Production Division and Chief Safety Officer (CSO). Choi è stato determinante nel garantire la migliore performance di sempre di Kia come Head of Domestic Production.

Kyoo Bok Lee, ceo di Hyundai Glovis, viene - dal canto suo - promosso alla carica di presidente, mentre per rafforzare la gestione sostenibile e accelerare la trasformazione aziendale, il gruppo ha nominato Cheol Seung Baek ceo di Hyundai Transys mentre Joon Dong Oh ceo di Hyundai Kefico.

Per affrontare le sfide nel settore delle costruzioni e accelerare le innovazioni fondamentali, il Gruppo ha nominato Hanwoo Lee, ceo di Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.

(Hyundai E&C;) e Woo Jeong Joo, ceo di Hyundai Engineering Co., Ltd.

Sudong Yeo, presidente di Hyundai Transys; Young Jong Yoo, executive vice president di Hyundai KEFICO; Young Joon Yoon, president of Hyundai E&C; and Hyeon Sung Hong, president of Hyundai Engineering, diventeranno advisor del gruppo.



