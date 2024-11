José Muñoz primo ceo non coreano di Hyundai Motor Company

Nell'ottica di consolidare la crescita sostenibile e prepararsi meglio alle incertezze del contesto economico globale Hyundai Motor Group ha deciso importanti nomine nel suo management.

In dettaglio Jaehoon Chang è stato promosso a vice presidente di Hyundai Motor Group con responsabilità della divisione automotive, per promuovere l'innovazione della catena del valore, ottimizzare le operazioni aziendali e massimizzare le sinergie tra le aziende del Gruppo.

La posizione di Jaehoon Chang è stata assegnata a José Muñoz che diventa nuovo ceo di Hyundai Motor Company per "migliorare il quadro operativo globale e garantire una competitività sostenibile".

L'azienda sottolinea che Muñoz - primo ceo non coreano di Hyundai - ha costantemente stabilito record di performance in Nord America ed è stato individuato come manager ideale per migliorare ulteriormente le prestazioni dell'azienda grazie alla sua filosofia di gestione basata sul merito e al suo impegno nel reclutare i migliori talenti globali.

In futuro, Muñoz punterà ad elevare ulteriormente il posizionamento di Hyundai come brand leader a livello mondiale.

Contestualmente alla alla presidenza di Hyundai Motor Company è stato nominato Sung Kim. Il manager lavorerà per migliorare le capacità di intelligence strategica e affrontare le sfide economiche e di sicurezza globali.

In riconoscimento "delle performance eccezionali e delle iniziative di competitività a lungo termine" - si legge nella nota - Jun Young Choi viene promosso a presidente di Kia Corporation e Kyoo Bok Lee diventa presidente di Hyundai Glovis Annunciate anche nomine di nuovi ceo per le affiliate del Gruppo, tra cui quella di Cheol Seung Baek a Hyundai Transys; quella di Joon Dong Oh a Hyundai Kefico; quella di Hanwoo Lee a Hyundai E&C e, infine, quella di Woo Jeong Joo a Hyundai Engineering.



