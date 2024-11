Soriani è nuovo general manager Maserati North America

Si aggiorna il team dirigenziale di Maserati, a cominciare dalla nomina di Andrea Soriani alla carica di general manager di Maserati North America, con effetto dal 18 novembre. Nicole Longhini, invece, assumerà il ruolo di director of marketing per la regione dal 4 novembre.

Andrea Soriani, esperto di lungo corso dei settori automotive e lusso, dirigerà tutte le attività di Maserati North America riportando direttamente al global chief commercial officer di Maserati, Luca Delfino. Sostituirà il precedente general manager di Maserati North America, Kelly MacDonald, che ha accettato una nuova posizione all'interno del Gruppo Stellantis.

Veterano del marchio Maserati, in precedenza Soriani ha operato come global brand marketing manager di Maserati in Italia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti nel 2002 divenendo brand director di Maserati e Ferrari. Dal 2005 al 2017 ha svolto la funzione di head of marketing & communications per Maserati North America.

Di ritorno con quasi 30 anni di esperienza nei settori marketing, comunicazioni, vendite, customer experience e strategia aziendale alle spalle, Soriani ha recentemente detenuto la posizione di vice president of marketing & communications in Lucid Motors e di vice president of parketing per TAG Heuer North America (parte del Gruppo LVMH).

Nicole Longhini entra in Maserati forte di 25 anni di esperienza nei settori automotive, corse e post-vendita.

Dirigerà tutte le attività di marketing di Maserati North America riportando direttamente a Soriani in sostituzione del precedente responsabile Marketing, Lindsay Fifelski, che ha assunto un nuovo ruolo all'interno di Stellantis.

