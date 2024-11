Fabregat-Andreu design Renault è Wave - Donna dell'Anno 2024

Paula Fabregat-Andreu, direttrice del design Renault con responsabilità dei progetti di segmento A e B è stata eletta Donna dell'Anno 2024 da una giuria di giornalisti sotto l'egida dell'associazione Wave - WoMen And Vehicles in Europe per il suo ruolo nel rinnovamento del design automobilistico di Renault La consegna del premio è avvenuta al Pavillon Royal a Parigi nell'ambito dell'evento annuale Les Elles Auto, alla presenza di Anne-Marie Baezner e di Aurélie Jouve che erano state nominate Donne dell'Anno nel 2023.

. Da quando è entrata a far parte dell'azienda nel 2000 Paula Fabregat-Andreu ha guidato numerosi progetti internazionali prima di supervisionare modelli iconici, tra cui la nuova Clio.

In tempi recenti le è stata assegnata la responsabilità della progettazione dei modelli elettrici R5, R4 e Twingo.

Nel ritirare il suo premio, Paula Fabregat-Andreu ha sottolineato l'importanza del lavoro in team e ha incoraggiato le giovani donne a intraprendere una carriera nel settore automobilistico.



