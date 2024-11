Bmw Italia, a Toffanin comunicazione e pr Bmw Motorrad

Nuova struttura organizzativa in Bmw Italia - a partire dal prossimo 15 novembre - per la direzione relazioni istituzionali e comunicazione che fa capo a Roberto Olivi. Alessandro Toffanin diventerà responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Bmw Motorrad, posizione precedentemente affidata ad Andrea Silva.

Contestualmente Silva assumerà l'incarico di brand communication manager Bmw all'interno della direzione marketing guidata da Carlo Botto Paola.

Dalla stessa data Francesca Capurro assumerà l'incarico di corporate communication manager, per sostituire Marco Di Gregorio, che viene nominato product, technology and innovation manager del brand Bmw.

Bmw Italia comunica contestualmente che Cristiana Lattuada continuerà a ricoprire la posizione di responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni del brand Mini per il nostro mercato.

