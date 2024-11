Martinet da gennaio presidente e ceo Hyundai Motor Europe

Dal prossimo 1 gennaio 2025, Xavier Martinet diventerà il nuovo presidente e ceo di Hyundai Motor Europe in sostituzione di Michael Cole, che a fine anno si ritirerà dal lavoro lasciando - dopo 15 anni in Hyundai Motor Group - queste posizioni in data 31 dicembre 2024 .

Martinet - che è ben noto e apprezzato anche in Italia per aver guidato a Roma la filiale di Renault nel nostro Paese tra il settembre 2018 e il febbraio 2020 - arriva in Hyundai Motor Europe portando con sé oltre 27 anni di esperienza nel settore automobilistico, tutti trascorsi nel Gruppo Renault e nell'Alleanza con Nissan.

Entrato in Renault nel 1997 come sales & marketing assistant, Martinet - che è laureato alla Neoma Business School - ha poi ricoperto posizioni di crescente responsabilità, come sales manager di Renault Retail Group, managing director di Renault Italia e senior vice president e chief marketing officer di Dacia. Il suo incarico più recente è stato quello di senior vice president, commercial services & senior vice president Dacia brand, marketing sales & operations.

"Sono entusiasta di unirmi a Hyundai, azienda leader del settore automobilistico nella tecnologia e nell'innovazione - ha commentato Martinet - È un onore avere l'opportunità di guidare i brillanti team di Hyundai Motor Europe".

"Mi dedicherò a rafforzare ulteriormente la crescita sostenibile, assicurando la massima soddisfazione dei clienti con il supporto dei nostri concessionari e partner importatori".

