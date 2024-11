Nomine nel board del Renault Italia, arrivano Russo e Lembo

Novità nel Gruppo Renault. Per far fronte alle sfide dettate dal piano Renaulution e con l'obiettivo di sostenere al meglio l'importante piano prodotto previsto per i prossimi mesi, con un particolare focus ai business Flotte, Noleggio e Veicoli Usati, che assumono una rilevanza sempre maggiore, il gruppo francese ha annunciato alcuni cambiamenti organizzativi all'interno del Board.

A partire da questo mese, Andrea Marcante, attualmente Sales & Fleet director di Renault Italia, assumerà l'incarico di Network Strategy and Development director presso l'HQ di Renault, a Parigi. Dalla stessa data, Alessandro Russo, attuale marketing director di Mobilize Financial Services Italia, è nominato Sales director Renault Italia. Russo passa, così, dal board di Mobilize Financial Services Italia al board di Renault Italia, riportando a Raffaele Fusilli, amministratore delegato Renault Italia.

Paolo Lembo, già nel board di Renault Italia da marzo 2021, assume l'incarico di Fleet & Used Cars director, mantenendo la responsabilità del Network Strategy Development. ' 'Sono lieto di dare il benvenuto ad Alessandro nel board di Renault Italia; lavora nel Gruppo da molti anni e gode di tutta la mia fiducia - ha precisato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia - . So che con le sue competenze, e con la sua propensione ad affrontare le sfide, svolgerà un ruolo determinante nel raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti. Sono sicuro che Paolo, con il suo impegno, la sua lunga esperienza del business e profonda conoscenza della Rete, potrà continuare a garantire la crescita delle marche del gruppo nei canali Flotte, Noleggio e nel business dell'usato, creatori di valore. Vorrei anche esprimere la mia sincera gratitudine ad Andrea, che ha contribuito in modo dinamico e significativo ai risultati storici di Renault in Italia. Gli auguro il meglio per i progetti futuri che lo attendono''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA