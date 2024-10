Maria Grazia Davino entra nella squadra europea di BYD

E' quello di Maria Grazia Davino, il nome che BYD ha scelto per il ruolo di regional managing director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire da dicembre 2024. La nuova entrata nello staff della casa automobilistica vanta una lunga esperienza nell'industria automobilistica, avendo ricoperto ruoli di rilievo in diversi mercati.

Recentemente, nel ruolo di group managing director per Stellantis nel Regno Unito, ha diretto le operazioni dei diversi marchi, maturando esperienza nella gestione commerciale, finanziaria, delle vendite e delle strategie di marketing a livello nazionale, regionale e globale.

Tra gli altri ruoli ricoperti in precedenza, Maria Grazia Davino ha curato il lancio commerciale di un nuovo modello in qualità di senior vice president vendite e marketing per Stellantis nella regione Enlarged Europe, oltre ad aver ricoperto ruoli di Ceo e managing director in Austria, Svizzera e Germania.

Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di contribuire al consolidamento delle attività di BYD in Europa, nel momento di maggior espansione della rete di distribuzione e di diffusione delle tecnologie automobilistiche dell'azienda.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA