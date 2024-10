Carolina De Negri a comunicazione di MAN Italia

MAN Truck & Bus Italia ha annunciato la nomina di Carolina De Negri come nuova responsabile della comunicazione. Entrata in carica nel mese di ottobre, riporterà direttamente al direttore marketing & comunicazione, Alessandro Smania. La nuova carica va a completare l'organico dell'ufficio marketing e comunicazione del quartier generale di Verona.

Laureata in Lingue per la Comunicazione Commerciale presso l'Università degli Studi di Verona, Carolina De Negri, 27 anni, ha ricoperto in precedenza ruoli nel medesimo ambito nel settore automotive. "Carolina porta con sé una visione fresca e innovativa - ha commentato Alessandro Smania - che permetterà di adeguare il modo in cui ci presentiamo e raccontiamo il brand lungo tutti i canali di comunicazione, tradizionali e non".

"Sono convinto - ha detto ancora Smania - che il suo arrivo contribuirà in maniera significativa ad aumentare la riconoscibilità del marchio MAN nel nostro mercato e a promuoverne l'eccellenza e i tratti distintivi". Nel suo nuovo incarico, Carolina De Negri sarà ancora supportata esternamente da Alberto Mondinelli, collaboratore di lunga data di MAN Italia.



