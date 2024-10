Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd in Spagna e in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppo Stellantis e, prima ancora, uno più lungo in Fca. Solo poche settimane fa, il manager era stato nominato direttore generale di Peugeot Spagna. Con questa decisione De Aza lascia quindi il gruppo Stellantis e sostituisce Jordi Cuesta, che aveva lasciato il suo ruolo in Byd Spagna per "motivi personali".

