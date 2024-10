L'olandese Marcella de Bie entra nella giuria del Wwcoty

Alla giornalista Odiel Mennink si è ora aggiunta nella rappresentanza dei Paesi Bassi neila giuria Women's Worldwide Car of the Year (Wwcoty) Marcella de Bie, una delle comunicatrici più influenti nel panorama automobilistico olandese. Attraverso il canale YouTube e i social network gestiti dalla de Bie rappresenta un punto di riferimento per migliaia e migliaia di automobilisti e di appassionati dei motori e dello sport.

Il rapporto di Marcella de Bie con l'industria automobilistica è iniziato nel 2015, quando ha intrapreso il suo viaggio alla scoperta dei modelli più prestigiosi dell'industria automobilistica attraverso il suo canale YouTube. Con il passare del tempo, de Bie ha ampliato i suoi orizzonti assumendo un ruolo di presentatrice all'interno della comunità automobilistica, producendo contenuti per la Formula E e la FIA.

Ha anche condotto un programma televisivo.

"Il mio entusiasmo per la presentazione - ha detto Marcella de Bie - è pari solo al mio desiderio di condividere l'esperienza esaltante offerta da queste auto". Una passione che viene trasmessa attraverso il suo seguitissimo sito e i social Twitch, Instagram e X. Con questo ingresso la giuria internazionale di Women's Worldwide Car of the Year arriva ora a 81 componenti in rappresentanza di 56 Paesi.



