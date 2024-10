Druce nuovo responsabile attività Stellantis nel Regno Unito

Eurig Druce è il nuovo responsabile delle attività di Stellantis nel Regno Unito, in sostituzione di Maria Grazia Davino che ha lasciato il Gruppo per perseguire altri interessi.

Druce vanta una lunga esperienza nei brand di Stellantis, fin da quando è entrato come apprendista in Peugeot Uk nel 2001. Tra il 2020 e il 2023 è stato capo della divisione britannica di Citroën e successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile delle vendite per Stellantis Uk.

Nel luglio di quest'anno Druce - che è laureato in ingegneria elettronica alla University Bangor e titolare di un master in business administration and management ottenuto al Warwickshire College - era stato nominato capo di Peugeot Uk posizione che continuerà a ricoprire ruolo finché non verrà nominato il suo sostituto.

Jean-Philippe Imparato, direttore operativo di Stellantis, regione Europa allargata, ha commentato: "Sono lieto di poter nominare Eurig Druce per questa posizione. La sua comprovata esperienza nel Paese garantirà continuità alla nostra strategia in questo importante mercato".

"Ringrazio sinceramente Maria Grazia Davino per la sua incrollabile attenzione alle prestazioni e la sua capacità di ottenere rapidamente risultati. Ha costruito solide relazioni con rivenditori, dipendenti e stakeholder, gestendo abilmente i cambiamenti normativi in un settore in crisi".

Imparato ha concluso parlando della Davino: "la sua leadership ha avuto un impatto duraturo sulle nostre operazioni nel Regno Unito e ha spianato la strada al futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA