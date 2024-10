Olivier Mornet è direttore commerciale Francia di Dacia

A partire dal primo novembre 2024, Olivier Mornet sarà il nuovo direttore commerciale Francia di Dacia, con riporto diretto a Xavier Martinet, direttore marketing, vendite e operazioni di Dacia. Mornet succede a Thomas Dubruel, nominato direttore cluster international di Renault, a partire dalla stessa data.

Laureatosi all'Essec Business School, Olivier Mornet comincia la sua carriera nel settore automotive nel 1996 con Peugeot, dopo aver acquisito un'esperienza internazionale. Ricopre diverse posizioni chiave per la casa del Leone, in particolare quello di direttore vendite e marketing in Slovenia e, successivamente, direttore vendite retail in Polonia, prima di diventare direttore qualità e customer satisfaction del marchio.

Nel corso della sua carriera è stato nominato direttore generale di Peugeot in Austria, Paesi Bassi e Italia e, in seguito, direttore generale di PSA Italia. Nel 2016, è diventato direttore generale della joint-venture ChangAn/PSA in Cina.

Mornet è entrato a far parte del Gruppo Renault nel 2019 come vicepresidente vendite e marketing per Avtovaz.



