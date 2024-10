Nomine in JLR, Marsh è il nuovo direttore vehicle programmes

Jaguar Land Rover (Jlr) ha annunciato di aver rafforzato il management esecutivo con diverse nomine che contribuiranno alla prossima fase della sua strategia di trasformazione Reimagine.

Con effetto dal prossimo 21 ottobre Steve Marsh è stato nominato direttore esecutivo dei programmi per veicoli, posizione che ricoprirà lasciando l'attuale di direttore delle operazioni di produzione globali di Jlr. Risponderà direttamente al ceo di Jlr Adrian Mardell.

Entrato nel Gruppo nell'aprile 2022 provenendo da Nissan (dove è stato senior vp con responsabilità per produzione e catena di fornitura) Marsh ha supervisionato un intenso periodo di trasformazione globale dell'azienda, visto che Jlr si prepara alla progressiva produzione di modelli esclusivamente elettrici.

Il Gruppo ha anche annunciato la nomina di Swarna Ramanathan (una esperta che proviene da 12 anni di lavoro in McKinsey & Company, dove è la leader del McKinsey's Centre for Future Mobility) a chief strategy officer di Jlr.

La Ramanathan - che è ingegnere meccanico - risponderà al ceo di Jlr Adrian Mardell e guiderà i team di creazione della strategia, innovazione, previsioni, alleanze e collaborazioni oltre alla strategia di prodotto e la customer experience. Jlr precisa anche che Andrea Debbane, una esperta di sostenibilità che era entrata a far parte dell'executive leadership team nell'agosto 2024 provenienti da Kuehne+Nagel, continuerà a svolgere il suo ruolo di chief sustainability officer. E che al nuovo ruolo di chief transformation and performance officer è stato chiamato John Beswick.

