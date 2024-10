La francese Céline Vallaude nuovo presidente di Euro NCAP

Nella sua ultima riunione il consiglio di amministrazione dell'European New Car Assessment Programme (più noto come Euro NCAP) ha eletto come nuovo presidente per un mandato di due anni Céline Vallaude, rappresentante del Ministero francese per la transizione ecologica e attualmente responsabile della competenza e della regolamentazione dei veicoli presso l'UTAC con sede in Francia.

La Vallaude prenderà a fine anno il posto di Ebbe Jacobsen,ceo di International Consumer Research & Testing (ICRT) che ha terminato il suo mandato. Si è laureata nel 2001 a Nancy in ingegneria meccanica presso l'ENSEM (Scuola Nazionale di Elettricità e Meccanica di Nancy).

Specializzata successivamente in fluidodinamica presso la Bath University in Gran Bretaagn, la.Céline è entrata all'UTAC nel 2002 come ingegnere di test sulle emissioni. Nel 2015 è stata nominata project manager per la campagna di test MoT relativi al Dieselgate e il suo coinvolgimento in Euro NCAP è iniziato nel 2017.

Nella stessa occasione il consiglio di amministrazione di Euro NCAP ha nominato Laurianne Krid (della FIA) come tesoriere e Andre Seeck che fa invece capo al tedesco Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) come segretario.



