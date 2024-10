Mariangela Del Vecchio general manager Maserati per Nord Europa

L'italiana Mariangela Del Vecchio è la nuova general manager per il Nord Europa di Maserati.

Responsabile operativa del Tridente per l'Inghilterra e i Paesi scandinavi a partire dal 4 ottobre, Del Vecchio arriva a ricopripre questo ruolo di vertice dopo oltre vent'anni di crescita professionale nell'industria automobilistica italiana e internazionale, con posizioni via via superiori nel marketing, nelle vendite, nella trasformazione digitale e nel settore operativo. Nel suo nuovo ruolo sostituisce Peter Charters che dopo cinque anni di successi aziendali ha deciso di lasciare il brand per affrontare nuove esperienze personali.

Laureatasi a pieni voti a Bari in Economia e Commercio, Scienza dell'economia e della gestione aziendale, presso l'Università degli Studi, Del Vecchio vanta nel suo curriculum studiorum anche un executive master in Gestione aziendale, imprenditorialità e innovazione, conseguito alla École des hautes études commerciales di Parigi.

Entrata nel 2011 nel mondo dell'auto a Londra, occupandosi di gestione flotte, nel 2003 è passata in Iveco dove ha curato lo sviluppo del network extra europeo. Dopo un esperienza in Iribus come account manager, è quindi entrata in Bmw Italia nel 2014, dove è rimasta per 9 anni, incaricata dapprima della gestione del lancio dei modelli elettrici, diventando quindi responsabile vendite e responsabile della strategia e dello sviluppo del post-vendita.

Nell'ambito della sua esperienza all'Hec di Parigi è stata fondatrice nel febbraio del 2022 della società Drivin'me, start-up dedicata a semplificare l'esperienza d'acquisto dell'auto, realtà che ha amministrato sino all'assunzione del nuovo incarico in Maserati, azienda in cui è ufficialmente entrata nel settembre di quest'anno.

