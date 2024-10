Nicolas Lapierre direttore sportivo di Alpine Endurance Team

Nicolas Lapierre è stato nominato direttore sportivo di Alpine Endurance Team. 'Alpine ha sempre dimostrato una grande fiducia nei miei confronti, in particolare dandomi la possibilità di sviluppare l'A424 e poi di debuttare alla sua guida in questa prima stagione - ha detto Lapierre commentando la nomina - Dopo aver espresso il desiderio di porre fine alla mia carriera come pilota professionista, sono lieto di confermare che proseguirò l'avventura con il team, ma stavolta dall'altro lato del pit wall. Cercherò di mettere tutta la mia esperienza al servizio dei nostri piloti e di facilitare i rapporti con i team tecnici. L'Endurance è sulla buona strada e io credo nel progetto Alpine. Dobbiamo continuare ad impegnarci senza riserve per raggiungere insieme i prossimi traguardi'.

Soddisfazione è stata espressa anche da Philippe Sinault, Team Principal di Alpine Endurance Team: 'Sono contento che Nicolas sia stato nominato direttore sportivo di Alpine Endurance Team. Sono diversi mesi che parliamo insieme di questa prospettiva che, per me, oltre ad essere frutto di una volontà condivisa, risponde anche ad una vera logica: la continuità naturale del ricco percorso che abbiamo compiuto insieme negli ultimi anni, soprattutto con i colori Alpine. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto tante gare e diversi titoli! Ci conosciamo molto bene e la fiducia è reciproca'.

Bruno Famin, vicepresidente Motorsports di Alpine Racing, aggiunge: 'Fin dagli inizi del programma A424, Nicolas è stato uno dei protagonisti. È stato lui il primo a guidare quest'auto e ha ampiamente contribuito al suo sviluppo. Il piazzamento sul podio del Fuji è, per lui e per tutto il team, una magnifica ricompensa per il lavoro compiuto. Nicolas Lapierre fa parte della famiglia Alpine. A me e Philippe è sembrato evidente che Nicolas avrebbe potuto dare molto al team nel ruolo di direttore sportivo e siamo assolutamente felici che Nicolas abbia accettato. Darà un contributo molto significativo'.

