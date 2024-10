Oliver Guintrand è nuovo head of engineering di Alpine Cars

Oliver Guintrand è stato nominato head of engineering di Alpine Cars. Membro del comitato di direzione della marca e del comitato di direzione product engineering, riporterà direttamente a Philippe Krief, Ceo di Alpine e Chief Technology Officer di Renault Group.

Guintrand ha alle spalle 35 anni di carriera nell'industria automotive di cui 30 anni in Renault Group e avrà l'obiettivo di realizzare le sfide tecnologiche e industriali di Alpine per lo sviluppo del suo 'Dream Garage' 100% elettrico. Laureato in ingegneria meccanica presso l'Institut National des Sciences Appliquées di Lione (INSA), in Renault si è occupato principalmente di Ingegneria di prodotto.

Da una decina d'anni partecipa, nella Direzione Sport Premium Engineering di Renault Sport Cars, ora Alpine Cars, allo sviluppo delle auto sportive del Gruppo, come Mégane 4 RS o Alpine A110. Nell'ambito delle sue nuove funzioni, Guintrand svolgerà un ruolo essenziale per l'ampliamento della gamma Alpine e la trasformazione in un marchio di modelli 100% elettrici.



