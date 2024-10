Luciana Iorio riconfermata al vertice dell'Unece

Nel corso della 89esima sessione del Forum globale per la sicurezza della circolazione stradale, svoltasi dal 23 al 27 settembre a Ginevra, i Paesi membri dell'Unece (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) hanno rieletto all'unanimità Luciana Iorio, rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presidenza del forum. Il Forum per la sicurezza stradale - precisa un comunicato della Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra reso noto oggi - è un organismo intergovernativo permanente delle Nazioni Unite, con il compito di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti, in linea con gli obiettivi del Secondo Decennio di azione delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale (2021-2030).

Sua funzione primaria è la custodia e vigilanza sulle Convenzioni delle Nazioni Unite, volte ad armonizzare le regole del traffico, la segnaletica stradale, le patenti di guida, il comportamento degli utenti della strada, nonché le caratteristiche dei veicoli e delle infrastrutture. In questa edizione, il forum ha affrontato temi di grande rilevanza per il futuro della mobilità, tra cui l'introduzione di nuove regole per la circolazione dei veicoli autonomi, la formazione e informazione degli utenti della strada, la cooperazione per il miglioramento della mobilità sicura nei Paesi a medio e basso reddito, e le questioni etiche e di responsabilità riguardanti le politiche per i veicoli ad alta automazione. La riconferma della Iorio alla guida del Forum, che si riunisce due volte l'anno, è ulteriore testimonianza del ruolo di primo piano che l'Italia svolge nell'attuazione delle politiche di sicurezza stradale, sia a livello nazionale che internazionale.

