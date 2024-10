Alessandro Grosso nominato country manager Italia di BYD

BYD ha nominato Alessandro Grosso nuovo country manager per le autovetture in Italia. Dirigente di grande esperienza in ambito automotive e con una lunga esperienza gestionale, nelle vendite, nel B2B, nella supply chain e nella logistica e nella pianificazione, Grosso ha trascorso oltre dieci anni in Fiat Chrysler, ricoprendo vari ruoli da aprile 2011 a dicembre 2020.

Nel gennaio 2021 è entrato a far parte di Stellantis, dove ha ricoperto recentemente il ruolo di Jeep managing director per l'Italia e vice president of sales mainstream, supervisionando le vendite dei marchi generalisti di Stellantis. Nel 2020 è stato inserito nella classifica Forbes Top 100 Senior Managers and CEOs in Italia e nel 2023 ha vinto l'European Automotive Rising Stars.

"La nomina di Alessandro Grosso a country manager di BYD Italia - ha commentato Stella Li, executive vice president di BYD - segna un passo importante nella nostra strategia di crescita in questo mercato chiave. Il suo ampio background nell'industria automobilistica, insieme alla sua visione innovativa, sarà essenziale per rafforzare il ruolo di BYD come leader della mobilità sostenibile in Italia".

"Sono onorato - ha detto Grosso - di guidare BYD nel mercato italiano. Si tratta di un marchio ricco di potenzialità per l'intero continente europeo. Porterò la mia esperienza e il mio entusiasmo in tutte le aree di attività dell'azienda, supportato da un team eccezionale di professionisti altamente qualificati.

Le auto BYD sono all'avanguardia per tecnologia, design e piacere di guida. Inoltre, in quest'epoca di transizione ecologica, BYD è all'avanguardia con la sua tecnologia ibrida ed elettrica, che funge da punto di riferimento per l'intero settore automobilistico".

