Schlabitz è responsabile progetto sales off-road Ducati

In vista del futuro del suo progetto off-road, Ducati amplia il gruppo di lavoro dedicato con Michael Schlabitz, che da settembre ha assunto la carica di responsabile progetto sales off-road della casa di Borgo Panigale, con la responsabilità di coordinare l'implementazione della strategia sales e after sales dei prodotti Off-Road a livello globale.

Schlabitz, collaborando con gli enti aziendali, tutte le filiali e i distributori Ducati, contribuirà al corretto posizionamento del nuovo prodotto nei mercati, alla creazione di processi di customer experience e allo sviluppo del business relativo. Risponderà in funzione a Francesco Milicia, vice president global sales & after sales.

Il gruppo di lavoro a cui è stato affidato il progetto off-road è stato creato in linea con la filosofia di continuo scambio di informazioni tra il mondo delle competizioni e quello delle moto di serie. Il nuovo ruolo affidato a Schlabitz rafforza un'organizzazione già composta da Davide Perni, coordinatore tecnico progetto Off-Road R&D, che nello sviluppo del veicolo manterrà una stretta collaborazione con Pierluigi Zampieri (direttore tecnico veicolo Ducati).

Per quanto riguarda le competizioni, Ducati aveva già annunciato a fine 2023 la scelta di affidarsi all'esperienza di Paolo Ciabatti come direttore generale di Ducati Corse Off-Road.

In questo ruolo Ciabatti riporta direttamente all'amministratore delegato Claudio Domenicali, con l'obiettivo di portare al successo la Casa di Borgo Panigale anche nel mondo del fuoristrada.



