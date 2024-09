Maserati: Hanbang Yu general manager per la Cina

Hanbang Yu è il nuovo general manager di Maserati Cina e ricoprirà la carica con effetto immediato; nello specifico, il suo impegno con la casa di Modena sarà quello di sovrintendere a tutte le attività commerciali sul territorio cinese. Si tratta di una piazza decisamente importante per il brand del tridente, che riveste un ruolo chiave per la strategia globale del marchio, e che, attualmente, è in una fase evolutiva avanzata. Un mercato nel quale la tendenza, da parte degli acquirenti locali, è quella di preferire le vetture più innovative. In questo contesto, Yu consentirà di sviluppare ulteriormente le attività del brand ed il suo essere espressione di lusso italiano nel mondo.

"Sono felice di dare il benvenuto a Hanbang Yu all'interno di Maserati - ha affermato Davide Grasso, ceo di Maserati - il mercato cinese è una parte essenziale della strategia globale del nostro Marchio. La sua grande esperienza offre un punto di vista internazionale che guarda al futuro, unito a idee e a un orientamento al business unici nell'industria automotive". "È per me un onore entrare a far parte della Maserati family - ha dichiarato Hanbang Yu - stimo profondamente la Casa del tridente e la sua storia lunga 110 anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA