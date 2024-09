Puey è ad di Stellantis Iberia, comprende Spagna e Portogallo

Nuove posizioni di vertice in Stellantis Iberia, che comprende le attività in Spagna e Portogallo. Pablo Puey è il nuovo amministratore delegato di questa unità di business a cui arriva dalla posizione di operations manager di Stellantis in Portogallo a cui era stato chiamato nel 2021.

Argentino, laureato in Economia all'università di Buenos Aires, Puey è stato tra il 2019 e il 2021 vicepresidente di PSA Group con responsabilità delle operazioni in Portogallo e tra il 2015 e il 2019 vicepresidente di Citroen Spagna con la carica di direttore generale.

Per due anni, tra il 2012 e la fine del 2014 Puey ha lavorato a Milano come general manager di Citroen Italia, posizione a cui era arrivato da quella di general manager di Peugeot Portogallo, nomina ottenuta nel 2007.

Contestualmente Stellantis ha chiamato Alberto De Aza (che ha lavorato per MAN, Kia, Fiat Chrysler e FCA) alla direzione del marchio Peugeot per Spagna e Portogallo. Nell'ultima posizione era direttore della business unit LCV di Stellantis per Spagna e Portogallo. Sostituisce nell'incarico Joao Mendes, che intraprende nuove sfide professionali al di fuori dell'azienda.

Come direttore della business unit LCV di Stellantis per Spagna e Portogallo viene sostituito da Diego Rey, già direttore vendite di DS. Rey vanta più di 20 anni di esperienza nel settore automotive nelle aree Marketing e Vendite. Ha iniziato la nel 2003 in Ford Spagna e ha proseguito nel Gruppo PSA lavorando per i marchi Citroën e DS Automobiles.



