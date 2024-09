Peffer nuovo direttore Stellantis sviluppo rete Nordamerica

Giro di poltrone nel management di Stellantis in Nordamerica. A William Peffer, che era vice presidente con responsabilità della marca Jeep per quel mercato è stata assegnata la direzione dello sviluppo rete nel Nordamerica. In questa nuova posizione Peffer prende il posto di Phillip Langley che guidava questa area di business dal 2019.

Entrato nel 2021 nel Gruppo come responsabile di Maserati America, Peffer era stato collocato alla guida di Jeep lo scorso anno ed ora verrà sostituito in questa posizione da Bob Broderdorf che in quei mercati era responsabile della marca Ram.

Prima di entrare in Stellantis Peffer - che è laureato alla Michigan State University ed è titolare di un master rilasciato dalla Duke University's Fuqua School of Business -ha lavorato dl 2017 in Kia Motors America come chief operating officer e vice presidente sales operations.

Vi era arrivato nel 2014 dopo essere stato presidente e chief operating officer di Balise Motor Sales. Dal 2012 al 2013 era stato managing director & ceo di Nissan Motor Co Australia e dal 2013 al 2014 in General Motors come US vice presidente vendite e servizio Cadillac



