Maria Conti dal 1° ottobre 2024 head of Maserati Corse

Dal 1° ottobre 2024 ci sarà un cambio effettivo alla guida di Maserati Corse, con Maria Conti che assumerà la posizione di head of Maserati Corse, riportando direttamente a Davide Grasso, ceo del brand, e funzionalmente a Jean-Marc Finot, senior vp, Stellantis Motorsport.

Succederà a Giovanni Sgro che ha avuto il compito di riportare Maserati in pista, sia in Formula E che nel Fanatec GT2 European Series. Forte di una lunga esperienza nel settore automotive e lifestyle, Maria Conti, in precedenza chief communication officer per la casa del tridente, sarà la prima donna a capo delle attività motorsport di Maserati e contribuirà a rinnovare lo spirito competitivo del marchio.

"Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista per il nostro brand - ha affermato Davide Grasso, ceo Maserati - e a portare la sua competenza la sua energia e il suo entusiasmo nelle competizioni".

