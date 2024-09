Carlotta Adreani in giuria Women's Worldwide Car of the Year

Carlotta Adreani è entrata a far parte della giuria internazionale del Women's Worldwide Car of the Year (Wwcoty) che è l'unico premio automobilistico al mondo che viene assegnato, assieme ad altri riconoscimenti, esclusivamente da giornaliste specializzate nel settore auto.

Con l'ingresso della Adreani, del TG5 TV News, salgono a tre le rappresentati italiane di questa importante giuria (le altre sono Ilaria Salzano e Monica Secondino) che ora conta 78 giudici provenienti da 54 Paesi diversi.

Nell'ambito del TG5 Carlotta Adreani - che si occupa anche di economia - conduce lo spazio TG Start dedicato a tutti i principali eventi dell'auto, alle novità in arrivo sul mercato e al futuro delle tecnologie.

Il momento cruciale per la sua carriera, ricorda la Adreani, è stato quando le è stato chiesto di creare una rubrica di motori all'interno del TG5. È stato l'inizio del suo percorso professionale nel mondo dell'auto, un percorso di approfondimenti ma anche di grandi soddisfazioni.

"Amo questo settore e penso che avere la fortuna di poter fare il lavoro che amo sia davvero un dono - racconta la Adreani - Infatti la mia passione per le auto risale alla mia infanzia e tra i miei giocattoli c'era una F40, che possiedo ancora".

