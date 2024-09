Capuis confermato presidente dell'Automobile Club Veneto

Il veneziano Giorgio Capuis è stato riconfermato alla presidenza del comitato regionale dell'Automobile Club Veneto. Il presidente di Aci Venezia è stato rieletto all'unanimità per i prossimi quattro anni. Capuis sarà affiancato dal vicepresidente Michele Beni (Treviso) e dai consiglieri Nicola Borotto (Padova), Antonio Biasin (Rovigo), Lucio De Mori (Belluno), Luigi Battistolli (Vicenza). Adriano Baso (Aci Verona) è stato eletto rappresentante veneto nel Consiglio generale di Aci.

"Come abbiamo già avuto modo di affermare - ha affermato il confermato presidente regionale - per Aci la sicurezza stradale è prioritaria e tutto quello che serve per tutelarla ha il nostro placet. A patto però che le misure di prevenzione e gli strumenti di deterrenza siano legittimamente utilizzati per questo e non per altri fini".

Il 5 ottobre Capuis prenderà parte al tavolo prefettizio convocato a Venezia sulla questione autovelox. Durante il primo quadriennio di presidenza, il comitato regionale si è fatto promotore di tavoli di lavoro con la Regione del Veneto che hanno portato anche alla firma di diversi protocolli d'intesa sulla gestione dei flussi turistici e sui diversi problemi che riguardano gli automobilisti.

