Bmw Group riorganizza la divisione dedicata al design

Sotto la guida di Adrian van Hooydonk, il Bmw Group sta riorganizzando completamente la sua divisione Design. Con la Neue Klasse in procinto di iniziare un nuovo capitolo per il marchio dell'Elica, anche un nuovo team di design intersettoriale verrà lanciato il 1 ottobre 2024 per soddisfare le crescenti esigenze di un design dei veicoli orientato al futuro. La nuova organizzazione, incentrata sulla trasformazione dell'azienda, rimarrà il punto di riferimento del settore. Ad esempio, il design dei colori e dei materiali sarà consolidato tra tutti i brand, mentre il team del marchio Bmw sarà diviso in due studi e il tema futuro del 'Advanced Design' sarà rafforzato.

"La tecnologia e le preferenze dei clienti stanno cambiando più velocemente che mai - ha commentato van Hooydonk - e il design automobilistico è diventato più diversificato. La progettazione di esperienze digitali e suoni svolge anche un ruolo sempre più importante, insieme a materiali sostenibili e riciclati. Il design mostra tutto il potenziale innovativo dei nostri prodotti e brand. Ecco perché, più che mai, ogni singolo dettaglio conta, così come l'integrazione olistica e armoniosa dei vari elementi".

Van Hooydonk sta portando Maximilian Missoni nel team di design del Bmw Group per supervisionare il design dei modelli di fascia alta e di lusso, nonché di Bmw Alpina. Dopo aver ricoperto vari incarichi dirigenziali in Volkswagen e Volvo Cars, Missoni è stato più recentemente responsabile del design presso Polestar.

Oliver Heilmer, precedentemente responsabile del design Mini, sarà invece responsabile del design di tutti i modelli Bmw compatti e di media dimensione, nonché di Bmw M.

Claudia Braun guiderà il nuovo dipartimento intersettoriale per il design di colori e materiali per Bmw, Mini e Rolls-Royce Motor Cars. Gestisce già il colore e i materiali per il marchio Bmw dall'aprile 2024, portando esperienza da Porsche AG, Daimler AG e Volvo Cars.

Domagoj Dukec, precedentemente responsabile dello studio di design Bmw assumerà ora la responsabilità del design Rolls-Royce, inclusi Bespoke e Coachbuild. Anders Warming, precedentemente responsabile del design Rolls-Royce, supervisionerà tutti i temi di Advanced Design, nonché la controllata Bmw Group Designworks.

Holger Hampf, responsabile di Bmw Group Designworks, sarà invece ora responsabile del design per il marchio Mini.

Christian Bauer, per finire, continuerà a guidare l'esperienza digitale del cliente in una nuova era attraverso tutti i marchi.





