Cambio di poltrone ai vertici di Volkswagen e SEAT

A partire dal mese di ottobre 2024 ci sarà un cambio di leadership nei Comitati Esecutivi del marchio Volkswagen e di Seat S.A. Patrik A. Mayer subentrerà a David Powels come vicepresidente finance e IT di Seat S.A., mentre David Powels assumerà le funzioni di Mayer.

Patrik Andreas Mayer (1970) è originario di Heilbronn. Dopo essersi diplomato nel 1990, Mayer ha studiato ingegneria meccanica e industriale presso il KIT (Karlsruhe Institute of Technology), la Coventry University e l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers di Parigi. Ha inoltre conseguito un Master in Business Administration presso l'Henley Management College nel Regno Unito, iniziando la sua carriera professionale nel Gruppo Volkswagen come tirocinante internazionale a Wolfsburg nel 1997.

Nel 2001 è diventaTO responsabile del Controllo degli Investimenti del marchio Volkswagen, e successivamente diverse posizioni manageriali all'interno del Gruppo, tra cui responsabile Sviluppo Business, direttore finanziario di Volkswagen Navarra e vicepresidente esecutivo Finance e Information Technology di Volkswagen Group of America a Chattanooga. Nel 2014 gli è stata affidata la responsabilità del Controlling dello stabilimento di componentistica di Kassel, prima di essere nominato nel 2016 direttore finanziario del Gruppo Volkswagen Russia. Dal 1° ottobre 2022 è membro del Consiglio di gestione del marchio Volkswagen con responsabilità per le Finanze.

David Powels si è laureato in Commercio presso l'Università Nelson Mandela di Port Elizabeth e ha conseguito l'abilitazione alla professione di commercialista in Sudafrica. Ha inoltre conseguito un diploma post-laurea in Sviluppo manageriale presso l'Università di Città del Capo. Powels ha iniziato la sua carriera alla Volkswagen South Africa nel 1989. Dopo aver lavorato in Germania e in Brasile, nel 2007 è stato nominato Ceo di Volkswagen Group South Africa. Successivamente è diventato Presidente e Ceo di Volkswagen Brasile e della Volkswagen Region South America. Dalla fine del 2017 ha ricoperto la carica di primo vicepresidente e vicepresidente esecutivo per il settore commerciale presso SAIC Volkswagen Automotive Co. in Cina e, dal primo settembre 2021, Powels è vicepresidente esecutivo Finance e IT presso SEAT S.A.



