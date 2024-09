Lo storico ingegnere della Red Bull Adrian Newey, al centro del successo della squadra in Formula 1 per quasi 20 anni, si unirà all'Aston Martin il prossimo anno, ha ufficializzato il team britannico. "Sentivo di aver bisogno di una nuova sfida", ha detto il 65enne inglese, che lascerà all'inizio del 2025 la squadra campione del mondo in carica, nella quale è entrato nel 2006, un anno dopo la sua creazione.





