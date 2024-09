Christoph Aringer nuovo a.d. di Volkswagen Group Italia

Christoph Aringer da oggi va a ricoprire il ruolo di amministratore delegato nell'organigramma di Volkswagen Group Italia, succedendo nella posizione a Marcus Osegowitsch, il quale sarà impegnato in nuovi incarichi all'interno del gruppo.

Con la sua esperienza nel settore vendite, Aringer, che ha 54 anni, vanta una carriera di oltre 35 anni nel settore automobilistico presso la Porsche Holding Salzburg e la Škoda Auto a.s. Infatti, in seguito all'ampliamento delle attività commerciali verso la Cina della Porsche Holding Salzburg, avvenuto dal 2004 al 2014, Christoph Aringer ha ricoperto varie posizioni dirigenziali come, ad esempio, head of sales Asia and Overseas per Škoda Auto a.s. a Mladá Boleslav in Repubblica Ceca; executive director marketing & sales per Škoda Auto a.s. a Shanghai, dal 2018 al 2021 e, di recente ha rivestito il ruolo di responsabile della regione Europa meridionale/occidentale, in qualità di Executive Director, di Porsche Inter Auto, prima di assumere la nuova posizione. "Volkswagen Group Italia può vantare una solida posizione di mercato e una rete di concessionari altamente professionali - ha affermato Christoph Aringer - il nostro compito per il futuro è continuare a rafforzarci come team".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA