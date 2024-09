Mobilize Financial: a Derot vendite, a Fauchie marketing

Xavier Derot, già direttore internazionale di Mobilize Financial Services, società finanziaria delle marche del Gruppo Renault, è stato nominato direttore vendite e operazioni. Contestulmente Aude Fauchie, che era managing director nordics, è stata nominata direttrice marketing e strategia.

Le nomine di Derot e Fauchie, che entrano entrambi a far parte del comitato esecutivo di Mobilize Financial Services, rientra nella più vasta riorganizzazione del comitato esecutivo stesso per rispondere meglio alle sfide del settore e consolidare la sua posizione di leader di mercato.

Sono state create due nuove direzioni. Riunendo i responsabili delle marche e dei Paesi, nasce infatti un nuovo team che condurrà e coordinerà la performance globale di Mobilize Financial Services con maggiore fluidità. Sarà compito di questo team assicurarsi che i prodotti e le offerte siano sempre più focalizzati sul valore per il cliente.

Nell'ambito di questa direzione, il polo Mobilità ed Energia contribuirà alla transizione verso una mobilità più sostenibile partecipando allo sviluppo dell'ecosistema incentrato sui veicoli elettrici.

La nuova organizzazione, diventata effettiva dal primo settembre 2024 - si legge nel comunicato - consentirà a Mobilize Financial Services e ai suoi team di rispondere agli indirizzi strategici fissati da Martin Thomas, ceo del Gruppo Mobilize Financial Services.



