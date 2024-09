Karin Rådström nominata Ceo di Daimler Truck

Il Consiglio di Sorveglianza di Daimler Truck Holding AG ha nominato Karin Rådström nuovo amministratore delegato della società con decorrenza a partire dal primo ottobre 2024 e la sua nomina terminerà il 31 gennaio 2029.

Karin Rådström sostituisce Martin Daum, che contemporaneamente si dimetterà come Ceo aprendo la strada al prossimo capitolo della trasformazione dell'azienda. Daum rimarrà membro a pieno titolo del consiglio di amministrazione fino al 31 dicembre 2024, per sostenere la transizione.

Martin Daum ha iniziato la sua carriera in Daimler-Benz AG nel 1987, ricoprendo diverse cariche come Ceo di Daimler Trucks North America e membro del Consiglio direttivo dell'ex Daimler AG Trucks and Buses. Sotto la sua direzione, Daimler Truck ha guidato la trasformazione tecnologica sia per quanto riguarda i powertrain elettrici sia ad idrogeno.

Karin Rådström è entrata nel consiglio direttivo di Daimler Truck nel 2021 e da allora è responsabile di Mercedes-Benz Trucks. In poco tempo, l'ingegnere qualificato ha rimodellato con successo la redditività del segmento e ha fatto progredire la sua trasformazione verso la sostenibilità.

Prima di entrare a far parte di Daimler Truck, ha supervisionato il reparto Sales & Marketing come membro del consiglio direttivo di Scania. Ha inoltre ricoperto in precedenza anche la posizione di senior vice president, head of buses & coaches. Per il momento Karin Rådström rimarrà Responsabile di Mercedes-Benz Trucks fino a quando non verrà presa una decisione in merito alla sua successione.



