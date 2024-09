Formula E, Maximilian Günther entra nel team DS Penske

Dopo il terzo posto conquistato nella Stagione 10, DS Automobiles e Penske Autosport annunciano l'arrivo di Maximilian Günther nel team DS Penske. Il ventisettenne pilota tedesco è tra i protagonisti principali della Formula E dal 2018 e ha già ottenuto numerosi ottimi risultati nella serie 100% elettrica. Dalla Stagione 5 a oggi, nel suo palmares vanta ottantatré gare, dieci podi, cinque vittorie e due pole position.

Günther affiancherà Jean-Eric Vergne, l'unico pilota ad aver vinto due volte il campionato di Formula E, con il compito di portare in alto i colori della sua nuova scuderia.

Con il nuovo duo franco-tedesco, DS Automobiles e Penske Autosport puntano a lottare per le posizioni di vertice e a conquistare nuovi podi nella Stagione 11.

'Siamo felici di accogliere Maximilian Günther nel nostro team! - ha sottolineato Eugenio Franzetti, direttore DS Performance - È un pilota ambizioso e un gran combattente, grazie al quale potremo conquistare altri podi e molti punti.

Sono sicuro che la coppia Günther-Vergne sarà molto competitiva e riusciremo a lottare con i vincitori della Stagione 10 per ottenere risultati ancora migliori nella Stagione 11 che sta per iniziare'.



